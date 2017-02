Essener Straße bekommt neue Brücken wegen Hochgeschwindigkeitszügen

Leipzig – Damit die Züge der Deutschen Bahn künftig schneller durch Leipzig fahren können wird in der Essener Straße eine neue Brücke gebaut. Die Straße ist noch bis einschließlich Samstag gesperrt.

Die Deutsche Bahn baut ihr Streckennetz derzeit überall um, damit die Züge in Höchstgeschwindigkeit durch das Land fegen können. So wird auch die Bahnstrecke durch Leipzig für die ICE´s umgebaut. Damit die Züge in Zukunft mit bis zu 160 km/h durch Leipzig rasen können, wird in der Essener Straße eine neue Brücke gebaut. Seit Donnerstag werden dort sechs Stahlbetonfertigteile installiert, die jeweils 55 Tonnen wiegen und 18 Meter lang sind.

Aufgrund der Bauarbeiten bleibt die Essener Straße noch bis Samstag gesperrt.