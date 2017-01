Dresden - Der Abriss der ehemaligen Einkaufshalle am Straßburger Platz ist im vollen Gange. Bis vor einem Jahr nutzte der Zirkus Sarrasani die Räume für seine Tiger. Seitdem steht die Halle leer. Nun sollen auf dem Grundstück zwei mehrstöckige Wohnhäuser entstehen. Die Immobilienwert Sachsen AG will dort in den nächsten zwei Jahren 78 Wohneinheiten bauen. Geplant sind moderne Wohnungen für ältere Bewohner und Familien mit Balkonen und Tiefgarage.