Explodierende Gasflaschen bei Lagerhallenbrand

Chemnitz – Ein Großbrand in der Lagerhalle eines ehemaligen Brennstoffhandels hat am frühen Freitagmorgen die Chemnitzer Feuerwehr in Atem gehalten.

Das Feuer in dem Gebäude an der Yorckstraße war gegen 04.30 Uhr aus ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Rund 60 Kameraden der Berufsfeuerwehr sowie freiwillige Feuerwehrleute mehrerer Stadtteile bekämpften die Flammen und konnten ein Übergreifen auf benachbarte Wohnhäuser sowie ein Parkhaus verhindern.

In der etwa 40 mal 10 Meter langen Halle lagerten nach Angaben der Feuerwehr Schmierstoffe und Gasflaschen, welche immer wieder explodierten. Auch ein Multicar wurde durch den Brand zerstört.

Da das Gebäude mitten in einem Wohngebiet liegt, wurden Bewohner aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten.

Schadensangaben liegen derzeit nicht vor.

Für die Löscharbeiten musste die Yorckstraße ab 4.30 Uhr voll gesperrt werden.

Der Einsatz war gegen 6.30 Uhr beendet und die Straße wieder freigegeben.

Brandursachenermittler der Kriminalpolizei werden im Laufe des Vormittags ihre Arbeiten am Brandort aufnehmen.