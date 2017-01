Feuerwehr-Großeinsatz in Radebeul

Radebeul - Der Brand eines Firmengebäudes in Radebeul hielt am Donnerstagvormittag die Feuerwehr in Atem. Das Feuer in der Markisen- und Rolladenfirma an der Meißner Straße war gegen 10.15 Uhr ausgebrochen und breitete sich schnell aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.