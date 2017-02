Falsche Polizisten bestehlen Rentnerpaar

Auf besonders dreiste Weise haben am Mittwoch in Leipzig-Schönefeld mehrere Männer ein Rentnerpaar bestohlen. Bei den 79-jährigen Opfern klingelte gegen Mittag das Telefon, woraufhin sich ein vermeintlicher Polizist meldete und der Rentnerin mitteilte, dass Sie bestohlen worden sei und die beiden Täter aber schon mit einem Geldbetrag in der Tasche gestellt worden wären. Auf Nachfrage des Anrufers wieviel Geld die Dame in der Wohnung aufbewahrt habe, nannte Sie einen mittleren vierstelligen Betrag.

Noch während des Telefonates klingelte es an der Tür und der 79-Jährige Lebensgefährte öffnete zwei vermeintlichen Polizisten die Tür und ließ beide in die Wohnung. Laut Aussage der Opfer trugen beide Männer eine Polizei-Jacke und konnten sich als Beamte ausweisen. Auf Nachfrage des falschen Polizeibeamten wo das Paar üblicherweise sein Bargeld aufbewahre, zeigte die Frau dem Mann einen Schrank im Schlafzimmer. Bei der "Inspektion" räumte der Mann unauffällig zwei Briefumschläge mit dem Bargeld aus und ließ Sie in der Jacke verschwinden. Der zweite Unbekannte lenkte im Wohnzimmer den Lebensgefährten ab und telefonierte mit seinem "Kollegen".