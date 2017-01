Fliegerbombe in Leipzig Mockau gefunden

Leipzig – Zum wiederholten Mal wurde eine Fliegerbombe in Leipzig gefunden. Am Dienstagnachmittag wurde diese am Bahnhof Mockau entdeckt. Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich bei der Bombe um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg.

Durch den Fund der Bombe ist laut Bundespolizei mit Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zu rechnen. Betroffen davon sind die S11, S2, S5, S5X und RE13. Der Bahnverkehr nach Halle und Berlin ist Medienberichten zufolge noch nicht betroffen, werde aber auf ein anderes Gleis umgeleitet.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist auf dem Weg zum Fundort. Am Nachmittag soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Erst dann kann entschieden werden, ob die Bombe entschärft werden kann oder ob sie gesprengt werden muss. Auch ob evakuiert werden muss wird dann erst bekanntgegeben.