Flüchtlinge – Chancen für Handwerkerberuf in Dresden

Die beiden sind 2014 nach Dresden geflüchtet und durchliefen bis Januar da Projekt der Handwerkskammer Dresden. Awet will einen Metallberuf erlernen und Esmael in die Elektrobranche einsteigen. Aktuell lernen die beiden 23-jährigen in der 13-wöchigen Anschlussmaßnahme „Berufsorientierung für Flüchtlinge“ in Praktika den Berufsalltag kennen. Beide hoffen nun im neuen Ausbildungsjahr im Spätsommer auch ein Ausbildungsplatz in Dresden zu bekommen.