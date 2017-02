Forum Zukunft schenken informiert über Nachlass-Spende

Am Donnerstag informierte der Rechtsanwalt Jan Holtmeyer über die Möglichkeiten der Förderung von gemeinnützige Organisationen durch Nachlass-Spenden. Wer sein Erbe für etwas Gutes einsetzen möchte, sollte auf die genaue Formulierung im Testament und den Zweck achten.Auch wenn der Gedanke an das Testament nicht der Erfreulichste ist, sollte man sich also rechtzeitig um den Nachlass kümmern. Mehr zum Thema erfahren sie hier.