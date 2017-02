Generationenfreundliches Einkaufen im Paunsdorf Center

Leipzig – Am Freitagnachmittag erhielt das Paunsdorf Center in Leipzig das Gütesiegel „Generationenfreundliches Einkaufen“ und wird damit für sein Engagement für barrierearmes Shopping geehrt.

Der alltägliche Einkauf sollte für alle Kundinnen und Kunden ob jung oder alt, so unbeschwerlich und barrierearm wie möglich sein. Darum beschäftigt sich der Handelsverband Deutschland intensiv mit dem Thema Generationenfreundlichkeit. Seit 2010 verleihen sie das Gütesiegel „Generationenfreundliches Einkaufen“ über welches sich am Freitag auch das Paunsdorf Center in Leipzig freuen konnte. Zuvor musste es sich aber einem anspruchsvollem Testverfahren stellen. So nahmen Prüfer das Einkaufszentrum unter die Lupe und überprüften anhand von 63 Kriterien ob dort Menschen aller Altersgruppen, Familien und Menschen mit körperlicher Einschränkung komfortabel und barrierefrei einkaufen können.

Um der neuen Auszeichnung gerecht zu bleiben, steckt sich das Paunsdorf Center auch für die Zukunft hohe Ziele. Die Kinderbetreuung soll weiter ausgebaut und die Beschilderung der Außenflächen und Parkhäuser verbessert werden, um eine einfache Orientierung zu gewährleisten.