Chemnitz – Unter dem Motto „Ernährung im Alter: gesund alt werden – gesund bleiben!“ findet am Dienstag, dem 7. März im Mehrgenerationenhaus Chemnitz der 20. Tag der gesunden Ernährung statt.

Das Mehrgenerationenhaus Chemnitz in der Irkutsker Straße 15 bietet gemeinsam mit dem Gesundheitsamt der Stadt Chemnitz zum 20. Tag der gesunden Ernährung interessante Veranstaltungen zum Thema „Lebensmittel mit allen Sinnen genießen“ an.

Die Angebote orientieren sich am Hauptmotto des Tages der gesunden Ernährung 2017: „Ernährung im Alter: gesund alt werden – gesund bleiben!“

So findet von 14 bis 15 Uhr ein Vortrag zu Aufbau und Funktionsweise unserer Sinnesorgane statt. Beim anschließend stattfindenden Sinnesparcours heißt es mitmachen! Dort kann man an verschiedenen Stationen selbst praktische Sinnesübungen erleben. Der Sinnesparcours steht in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zur Verfügung.