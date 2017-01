Gewinnen Sie Karten für Michelle LIVE in Leipzig

Leipzig – Diese Frau hat den deutschen Schlager sexy gemacht, sie gehört zu den erfolgreichsten Schlager-Diven im Land, seit fast 25 Jahren steht sie auf den Bühnen und begeistert Millionen Fans. Am 06. Februar gibt sie ein Konzert in Leipzig und Sie sind LIVE dabei – for Free!

Keine andere Frau hat so viele Höhen und Tiefen im deutschen Schlagergeschäft mitgemacht wie Michelle. Zu ihren größten Erfolgen zählt unter anderem der 8. Platz beim Eurovision Song Contest im Jahr 2001. Während ihrer Karriere veröffentlichte sie 13 Alben, gewann 2 Echos und 2 goldene Stimmgabeln.

© Semmel Concerts

2017 geht die sexy Blondine wieder auf Tour durch Deutschland und kommt am 06. Februar auch nach Leipzig. Das Album zur Tour „Ich würd‘ es wieder tun“ war mehr als 20 Wochen in Deutschen Charts. Hits wie „Idiot“, „Paris“ oder „Herzstillstand“ sind ein MUSS für alle Michelle-Fans und wahre Ohrwürmer.

Für das Konzert am 06. Februar im Gewandhaus Leipzig, präsentiert von Semmel Concerts, gibt es noch Tickets zu kaufen – klicken Sie hier.

SACHSEN FERNSEHEN schenkt Ihnen hier Tix for Free

Füllen Sie einfach das Gewinnspiel-Formular aus und mit etwas Glück ergattern Sie die heißbegehrten Karten für das Konzert von Michelle in Leipzig. Wir drücken Ihnen die Daumen und wünschen viel Glück!