Gewinnt einen Gutschein für den Modellbau Peter

Dresden – Alles rund um Modellbau und Modelleisenbahnen gibt es beim Modellbau Peter in Striesen. Bei ihm finden Sie alles, was das Sammler- und Hobbyherz begehrt. Es gibt sowohl neue als auch gebrauchte Sachen für einen erfolgreichen Start in die faszinierende Welt einer Modelleisenbahn. DRESDEN FERNSEHEN verlost einen Gutschein für den Modellbau Peter im Wert von 40 Euro.



© Sachsen Fernsehen

Für die Teilnahme am Gewinnspiel füllt einfach das Kontaktformular aus!

Einsendeschluss für den Gutschein ist Donnerstag, der 16. Februar!

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Die Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail.

Viel Glück!