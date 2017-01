Gewinnt Freikarten für die Modellbahnausstellung in Röhrsdorf

Dresden – Alle Modelleisenbahnfans aufgepasst. Ende Januar, sowie Anfang Februar findet die 13. Austellung Sächsicher Modelleisenbahnvereine statt. DRESDEN FERNSEHEN verlost 3×2 Freikarten und einen Modellbahnkalender.

© MEC Dresden-Cotta e.V.

Schmalspurig von der Ostsee bis in das Erzgebirge, das ist das diesjährige Motto der 13. Modellbahnausstellung im Böhmischen Bauernmarkt in Röhrsdorf. Am 28. und 29. Januar, sowie 03. bis 05. Februar 2017 können sich Groß und Klein auf ca. 400 Quadratmeter Heim-und Clubanlagen von Nenngröße N bis Gartenbahn anschauen. Es wird einen Verkauf von Modelleisenbahnartikeln und Eisenbahnliteratur geben, sowie Info-und Souvenierstände der IG Weißeritztalbahn e.V. und die IG Preßnitztalbahn e.V.. Am Wochenende gibt es außerdem eine Bastelstraße für Kinder und Jugendliche. Die Geschäfte des Marktes sind alle geöffnet und bei gutem Wetter findet sogar im Außenbereich Marktbetrieb statt.

© MEC Dresden-Cotta e.V.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel füllt einfach das Kontaktformular aus!

Einsendeschluss für die Freikarten ist Donnerstag, der 19. Januar!

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Die Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail.

Viel Glück!