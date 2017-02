Gewinnt Freikarten zum Boofeabend (beendet)

Chemnitz – Es ist wieder Boofeabend. Gewinnt Freikarten für Freitag, den 24.Februar 2017, um 20.00 Uhr.

© Dieter Schonlau

Wenn Naturfotograf Dieter Schonlau und sein Team im Dschungel unterwegs sind, ordnen sie sich dessen Gesetzen unter, verschmelzen mit der Umgebung um zu beobachten, aber keinesfalls zu stören. Über viele Jahre hinweg filmten und fotografierten sie unter extremen Bedingungen in den geheimnisvollen Urwäldern. Das Ergebnis sind noch nie gesehene Einblicke in die Wunderwelt von exotischen Tieren und Pflanzen, von leuchtenden Pilzen, fliegenden Fröschen, riesigen Anakondas und von Orang-Utans im Kronendach der Urwaldriesen. Von Ureinwohnern lernten sie, hinter den „Grünen Vorhang“ zu schauen und entwickelten so einen Blick für das Verborgene im Dschungel. Eine abenteuerliche Entdeckungstour, deren Faszination man sich nicht entziehen kann.

