Großeinsatz in Eisenbahnstraße – schwer bewaffnete Hundertschaften im Einsatz

Leipzig - Das Landeskriminalamt und die Polizeidirektion Leipzig führten am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz am Leipziger Hauptbahnhof und in der Eisenbahnstraße durch.

Seit Donnerstagmittag sind mehrere hundert Polizeikräfte am Leipziger Hauptbahnhof und in der Eisenbahnstraße im Einsatz. Dabei handelt es sich nicht um einen Anti-Terror-Einsatz, welche Hintergrunde der Einsatz hat ist bisher noch nicht bekannt. Laut der Sprecherin des Landeskriminalamtes folgen weitere Informationen am Donnerstagnachmittag.

Die durchsuchten Bereiche gehören unter anderem zum Gebiet der Gruppe United Tribuns. Laut Medienberichten wollen Augenzeugen Steuerfahnder gesehen haben, die Material aus Spielhallen gesichert hätten.