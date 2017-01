Großrazzia in Dresden

Dresden - In Dresden läuft seit den frühen Morgenstunden eine der größten Razzien. Auch in anderen Städten wurden Wohnungen durchsucht. Mehr als 600 Polizisten sind im Einsatz. Bei den Razzien in Mitteldeutschland wurden insgesamt 31 Wohnungen, Lager und Asylunterkünfte in Sachsen und Sachsen-Anhalt gestürmt. Bisher gab es 15 Festnahmen.

In Dresden liegt der Schwerpunkt rund um den Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei ist mit mehreren Hundertschaften im Einsatz und wird dabei von Beamten der Zollfahndung und des sächsischen Landeskriminalamtes unterstützt.

Mit den Razzien geht die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden gegen gewerbsmäßigen Diebstahl und Hehlerei vor. Georgier sollen vor allem für die Diebstähle verantwortlich sein, Vietnamesen für die Hehlerei. Den Beschuldigten wird vorgeworfen in Geschäften unter anderem große Mengen an Babybrei gestohlen zu haben und dann nach Asien verschickt zu haben.