Grüne Promenade mitten im Zentrum

Dresden - Insbesondere die Dresdner Innenstadt wird immer dichter bebaut. Das sieht man aktuell am besten rund um den Postplatz, wo dicht an dicht Betonbau an Betonbau hochgezogen werden. Die Stadtverwaltung plant jedoch keinen steinernen Stadtkern. Stattdessen soll ein grünes und anziehendes Zentrum in den nächsten Jahren entstehen.