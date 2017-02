Chemnitz – Das Chemnitzer Amtsgericht hat gegen einen 47-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen.

Am Mittwochabend war es in der Sonnenstraße zu einer Auseinandersetzung im häuslichen Bereich des Mannes gekommen. Dabei verletzte er eine 30-Jährige Frau mit einem spitzen Gegenstand so schwer, dass diese in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

Der Beschuldigte wird nun in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.