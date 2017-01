Handball Wintertrainingslager: SC DHfK unentschieden gegen Zweitligist Aue

Leipzig – Der SC DHfK befindet sich derzeit im Wintertrainingslager in Zwönitz und spielte im ersten Testspiel unentschieden gegen Aue

Unentschieden 28:28, das stand auf der Anzeigetafel in der Erzgebirgshalle nach dem Abpfiff des Handball-Testspieles zwischen Zweitligist Aue und dem SC DHfk Leipzig. Zwar begannen die Gäste aus Leipzig stark, konnten sich gleich eine 5 : 0 Tore Führung aufbauen. Erst in der 9. Minute konnten die heimischen Erzgebirger punkten, 6 : 1. Zur Halbzeit kämpften sie sich sogar mit 14:16 an den SC DHfK heran.

Die Leipziger starteten wiederholt stark in die Partie, konnten sich erneut mit 5 Punkten absetzen (18:23), doch der EHV kam immer näher und erkämpfte sich das 28:28 unentschieden.