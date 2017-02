Happy Birthday Louis Ferdinand Schönherr

Chemnitz – 200 Jahre alt wäre Louis Ferdinand Schönherr am Mittwoch, den 22. Februar 2017, geworden. Dieses Datum hat sich der vor zwei Jahren extra dafür gegründete „Schönherr 200 e.V.“ zum Anlass genommen, um ein großes Jubiläum zu feiern.

Das aktuelle Jahr in dem historischen Industriegebäude an der Schönherrstraße steht darum nun ganz im Zeichen des mechanischen Tuchwebstuhls und seines Erfinders. Unter anderem werden historische Aufnahmen der Fabrik gezeigt und wie diese sich weiterentwickelt hat.

Um den Begründer gebührend zu feiern, heißt es am Mittwoch ab 19 Uhr im Studio W.M.: „Zum Geburtstag viel Glück“. Karten für diesen besonderen Abend können noch im Büro der Schönherr WEBA, an der Touristinformation am Chemnitzer Markt und an der Abendkasse erworben werden.

Tipp:

Der Verein hat noch zahlreiche weitere Events organisiert: http://www.schoenherr200.de