HC Elbflorenz heiß auf den Rückrundenstart

Ein letztes Mal Taktiken einstudieren, Laufwege einüben und am Abschluss feilen. Vor dem Rückrundenauftakt am Samstag gegen die HF Springe könnte die Stimmung beim HC Elbflorenz nicht besser sein. Nach einer intensiven Vorbereitung blicken die Dresdner Drittliga-Handballer mit freudiger Erwartung auf das Heimspiel gegen die aktuell sechstplatzierten Niedersachsen. "Wir arbeiten daran uns unserem Optimum zu nähern und dann sind wir immer in der Lage jeden Gegner zu schlagen. Natürlich wollen wir auch unseren schwachen Saisonstart ausmerzen und sind da natürlich besonders motiviert", sagt Trainer Christian Pöhler beim Mannschaftstraining am Mittwochabend. Und diese Motivation ist von besonderer Bedeutung. Denn zu Saisonbeginn setzte es für die Tiger gleich drei Niederlagen am Stück. Das soll sich zum Rückrundenauftakt natürlich nicht wiederholen.