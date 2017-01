Heimniederlage für Floor Fighters

Chemnitz – Die Chemnitzer Floorballer haben am Sonntag in der 1. Bundesliga weiter an Boden verloren. Gegen die Red Hooks Kaufering unterlagen die Floor Fighters in der Schloßteichhalle mit 4:8.

Besonders ärgerlich war dabei, dass die Chemnitzer das 0:1 bereits nach 26 Sekunden hinnehmen mussten. In der Folgezeit bemühten sich die Gastgeber redlich um den Ausgleich, doch im ersten Drittel wollte kein weiterer Treffer fallen.

Nachdem die Floor Fighters im zweiten Abschnitt erst das 0:2 kassierten, war wenig später Torjäger Teemu Manninen zur Stelle und verkürzte.Doch dann folgte eine Phase, in der die Red Hooks aufdrehten und das junge Chemnitzer Team alt aussehen ließen. Innerhalb von drei Minuten stand es plötzlich 1:6 und das Spiel schien entschieden.

Wenig später nutzten die Floor Fighters ihre Chancen allerdings eiskalt und kamen durch Treffer von Hannes Langenstrass, Erik Schuschwary und Maximilian Schröder wieder heran. Auch die 200 Zuschauer in der Schloßteichhalle schöpften wieder Hoffnung.

Im Schlussdrittel traf jedoch dann wieder Kaufering und lag wieder drei Tore in Führung. Die Floor Fighters riskierten alles und nahmen ihren Tormann für einen weiteren Spieler vom Feld. Dies nutzten die Gäste zum 4:8-Endstand.

Durch diese und eine knappe Auswärtsniederlage am Samstag in Hamburg sind die Floor Fighters weiter Vorletzter der Tabelle und werden aller Voraussicht nach in der Abstiegsrunde spielen.

Nach zwei schweren Auswärtsspielen gegen Weißenfels und Wernigerrode bestreiten die Floor Fighters ihr nächstes Heimspiel am 25. Februar gegen Bremen.