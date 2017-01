Heimspiel für Crashers

Chemnitz – Die Eishockeycracks der Chemnitz Crashers treffen am Samstag im Sachsenderby auf den ESC Dresden.

Dies verspricht ein echtes Spitzenspiel zu werden, den genau wie die Crashers spielen auch die Gäste aus der Landeshauptstadt eine starke Regionalliga-Saison.

Die Crashers sind gut in das neue Jahr gestartet. Am vergangenen Wochenende konnte die Mannschaft trotz vieler Ausfälle bei dem stärksten Berliner Team der Liga mit 7:4 gewinnen.

Diesen Schwung wollen die Chemnitzer auch in das Spiel gegen Dresden nehmen.

Die Chancen auf einen Heimsieg stehen gut – auch weil personell aus dem Vollen geschöpft werden kann.

Erstes Bully im Spiel gegen den ESC Dresden ist am Samstag 16.00 Uhr in der Eissporthalle am Küchwald.