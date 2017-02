Heiße Bühnenshow mit den SIXXPAXX in Chemnitz

Chemnitz – Nach ihrer ersten erfolgreichen Deutschland-Tour im vergangenen Jahr lassen es die „Mantastic SIXXPAXXs“ jetzt wieder frei nach dem Motto „10 Men– 10 Dreams“ europaweit richtig krachen. Am 12. März kommen sie auch nach Chemnitz.

© ©SIXXPAXX

SIXXPAXX – das bedeutet zehn Männer, die sich nicht nur ausziehen können. Frauen erwartet ein Spektakel aus Erotik, Tanz, Gesang, Akrobatik und jeder Menge Charme und Sexappeal. Besucherinnen können sich auf das erotische Highlight des Jahres freuen, bei dem sie während der heißen Performance der Männer ihren Verstand verlieren werden.

„Wenn Frauen mit ihren Freundinnen zu uns in die Show kommen, sollen sie sich wie auf Händen getragen fühlen, ihre Fantasie spielen lassen und einmal den Alltag vergessen“, sagt SIXXPAXX Kopf David Farell.

Die Mantastic SIXXPAXX haben zusammen mit ihrem Tänzer und Choreographen Kenneth Lamar eine brandneue Show entwickelt, bei der der Fantasie keine Grenzen gesetzt werden und sie zum Leben erweckt wird.

Bis Anfang April 2017 treten sie in über 100 Städten auf und lassen Frauenherzen höherschlagen. Am 12. März 2017 um 18:00 Uhr lassen sie dann schließlich auch die Frauenherzen in der Stadthalle in Chemnitz schmelzen.