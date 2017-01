Herrenloses Gepäckstück legt Bahnstrecke lahm

Knapp zwei Stunden lang hat ein herrenloses Gepäckstück am Donnerstagnachmittag den Zugverkehr auf der Strecke Chemnitz-Leipzig aufgehalten. In Leipzig-Paunsdorf wurde in einem Wagen der Koffer gefunden, als Vorsichtsmaßnahme rückten Polizei und Entschärfer an.

Nach einer eingehenden Kontrolle, konnten die Einsatzkräfte allerdings Entwarnung geben und der Zugverkehr konnte wieder freigegeben werden. Das Gepäckstück war nur mit persönlichen Gegenständen und Kleidung gefüllt.