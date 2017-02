Hier brennt das Dach von neuen Eigentumswohnungen in Leipzig-Gohlis

Leipzig – Die Leipziger Feuerwehr wurde am Montagabend gegen 18 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Max-Liebermann-Straße in Leipzig-Gohlis gerufen.

Auf einem ehemaligen Kasernengelände brannte der Dachstuhl eines Objektes völlig aus. Das Gebäude wird zur Zeit saniert, es sollen daraus Eigentumswohnungen entstehen. In wenigen Wochen wäre die Übergabe der Wohnungen gewesen, alle Wohnungen seien bereits verkauft, so der Eigentümer des Objektes.

Die Leipziger Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Den ganzen Abend zogen sich die Löscharbeiten hin. Zur Brandursache sind derzeit noch keine Infos bekannt, jedoch äußerte der Eigentümer gegenüber LEIPZIG FERNSEHEN, dass am heutigen Tage Schweißarbeiten durchgeführt wurden und er vermute, dass der Brand dadurch entstanden sei. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

© Holger Baumgärtner