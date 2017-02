Leipzig im Football Fieber: Hier erlebt ihr den Super Bowl

Championsbar

Und auch die Championsbar hat ein Super Bowl Special für alle Football Fans vorbereitet. Wer Lust auf ein All You Can Eat Buffet hat, bekommt das in der Champions Bar und kann sich Hot Dogs, Nachos und Chicken Wings schmecken lassen. Alle, die schon gegessen haben können das Spiel der Patriots und Falcons in der lounge 93 ansehen.