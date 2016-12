Hier fühlen sich Hund und Katze wie im Schlaraffenland

Rohes Fleisch statt Dosenfutter, Knochen statt Industrieware. Immer mehr Haustierbesitzer legen Wert auf eine artgerechte Fütterung ihrer Vierbeiner. So auch Familie Jungnickel – 2005 gründeten sie in Dohna bei Dresden eine Manufaktur für gesunde Tiernahrung. Hier setzt man auf 100% Qualität aus eigener Produktion.

Im kürzlich neu eröffneten Werksladen haben Besucher die Möglichkeit, durch die ganze Produktpalette der Manufaktur zu stöbern. Diese reicht von Frostfleisch über Gegartes in Schalen bis hin zu Backwaren und Leckerlis. Neu ist die Frischfleischtheke – mit einem großen Angebot an roher Tiernahrung für Ihren Hund und Ihre Katze. Die Dogma-Tiernahrung GmbH stellt in ihrer stetig wachsenden Produktionsstätte die vielfältigsten Produkte her, und das regelmäßig geprüft und zum Teil sogar Bio-zertifiziert.

Zusätzlich zur eigenen Fleischerei verfügt die Firma auch über eine eigene Bäckerei, denn auch Haustiere mögen gerne mal etwas zu knabbern. Neben den Backwaren und Trockenartikeln, dem Frostfleisch welches entweder sortenrein oder im Mix zubereitet und verpackt wird, gibt es natürlich auch Frostgemüse und die beliebten gegarten Produkte. Hier werden unter anderem zahlreiche schmackhafte Menüs produziert – z.B. Hirschfleisch mit Süßkartoffel oder gegartes Rindfleisch mit Nudeln und Petersilie – alles natürlich auf die Bedürfnisse der Vierbeiner abgestimmt.

Und das Beste daran: wenn man die Produkte der Dogma Tiernahrung GmbH sinnvoll miteinander kombiniert, ist dieses abwechslungsreiche Futter auch nicht teurer als gutes Trockenfutter. Überzeugen Sie sich selbst direkt im neuen Werksverkauf im Gewerbegebiet Dohna.

In der neuen Aquaristikabteilung des Ladengeschäfts am Standort in Dohna können jetzt übrigens auch Skalare, Süßwasserrochen aus der eigenen Zucht und viele andere Zierfische bestaunt oder gekauft werden.

Dogma Tiernahrung GmbH – Die Adresse für gesunde Tiernahrung in Dohna bei Dresden.