Hier gibt es alle Infos zur Handwerksmesse und Haus-Garten-Freizeit

Leipzig – Am Samstag erstrahlt die Glashalle der Leipziger Messe zum Beginn der Doppelmessen „HAUS-GARTEN-FREIZEIT“ und der „mitteldeutschen handwerksmesse 2017“ in Grün-weiß-rot. So will man mit Oliven- und Zitrusbäumen schon im Eingangsbereich die Besucher mit dem südländischen Flair auf die Messen einstimmen.

Der Blick ist klar nach vorne gerichtet. Nicht nur der Handwerk-Nachwuchs soll gesichert werden, sondern auch die fortschreitende Digitalisierung steht thematisch im Mittelpunkt der Messe. Alle Infos zu der Doppelmesse erhalten Sie im Videobeitrag.