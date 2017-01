Igitt! Hier werden Heuschrecken und Mehlwürmer gegessen

Um die Insekten für den Verzehr tauglich zu machen, werden sie in Pflanzenöl ausgebacken. Die Hinterbeine sowie die Flügel der Heuschrecke sind nicht essbar. Zuletzt werden die Tierchen in einer Kräutermischung aus Chili, Koriander, braunem Zucker, Salz und Pfeffer gewälzt. Dann heißt es auch für Dresden Fernsehen-Testerin Lisa-Maria: "Schmecken lassen!" Ihr Urteil: "Schmecken gar nicht mal so schlecht. Sehr knusprig und leicht nussig."