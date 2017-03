Hier müssen Sie in Leipzig mit Umleitungen rechnen

Leipzig – Seit Donnerstag ist der Georgiring drei Tage lang gesperrt. Der Verkehr wird während dieser Zeit über den Grimmaischen Steinweg umgeleitet.

Die Fahrbahn vor dem Wintergartenhochhaus wird instand gesetzt. Zwischen dem 02. und 05. März ist die Fahrbahn des Georgirings ab 21 Uhr in Richtung Brandenburger Straße gesperrt.

Auch das Abbiegen auf den Willy-Brand-Platz in die Brandenburger Straße ist dann nicht möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über den Grimmaischen Steinweg, die Dresdner Straße und die Ludwig-Erhard-Straße.

Direkt um die Ecke wartet dann die nächste Baustelle in der Prager Straße. Hier wird seit dem 01. März gebaut. Die Bauarbeiten an der Prager Straße dauern noch bis Ende Dezember an.