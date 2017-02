Hier sind die Bilder zur „Miss Germany“ Wahl 2017

Leipzig – Dieser Moment hat ihr Leben verändert. Soraya Kohlmann aus Leipzig ist die neue Miss Germany 2017. Am Samstagabend wurde die 18-jährige Leipzigerin im Europapark Rust zur schönsten Frau Deutschlands gewählt.

Zum dritten Mal trat sie bei einer Miss Wahl an, dreimal stand sie als Siegerin fest. Erst „Miss Leipzig“, dann „Miss Sachsen“ und nun „Miss Germany 2017“. Eine besondere Stütze bei den ganzen Wettbewerben war ihre Familie in Leipzig.

Soraya konnte sich unter 20 Konkurrentinnen durchsetzten und auch die Jury, in welcher unter anderem auch Wolfgang Bosbach saß, überzeugen. Die 1,78 Meter große Blondine aus der Messestadt will aber erstmal ihr Abitur abschließen, auch wenn das trotz vieler Sponsorenveranstaltungen und Photoshotings schwierig wird. Im September muss Soraya dann aber wieder fit sein, denn dann geht es zur „Miss Earth“ Wahl auf die Philippinen.