Hier trainiert der SC DhfK Nachwuchs mit den Profis

Leipzig – Die Handballcamps des SC DHfK erfreuen sich bei den jungen Nachwuchssportlern großer Beliebtheit. In diesem Jahr hat der Verein bereits zum zweiten Mal dazu eingeladen. Und wie immer hatten die Kinder jede Menge Spaß mit ihren großen Vorbildern.

Nach dem Erfolg des SC DHfK Handballcamps aus dem vergangenen Herbst gab es auch 2017 die Gelegenheit für handballbegeisterte Kids sich zusammen mit ihren Vorbildern auszupowern. So auch in den vergangenen Winterferien. Kids zwischen 7 und 14 Jahren verbrachten einen erlebnisreichen Handballtag. In den Übungseinheiten gaben die Nachwuchstrainer des SC DHfK wertvolle Tipps.

Teil des Handballcamps waren auch die Spieler des SC DHfK, die mit den Kids eine Trainingseinheit absolvierten. Die Nachwuchshandballer konnten sich hautnah einige Tipps abholen.

Die handballbegeisterten Kids gingen zum Abschluss nicht nur mit vielen neuen Tricks nach Hause, sondern auch mit Autogrammen ihrer Lieblingsspieler.