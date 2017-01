Hier werden die Footballer von Morgen gesucht!

Die Faszination American Football gewinnt in Deutschland rasant an Fans. Seitdem die Spiele der NFL im deutschen Free-TV laufen schlagen sich tausende Fans die Nacht um die Ohren und fiebern mit dem Super Bowl dem wohl größten Sportereignis des Jahres entgegen. Ein Team, was schon seit 1992 in Leipzig-Grünau die Fahne hoch hält sind die Leipzig Lions. Aktuell spielen die Lions in der Regionalliga Ost. Der Sport hat für Fans und Spieler eine ganz eigene Faszination.

Damit es für die Lions auch erfolgreich weiter geht, werden frische Kräfte gesucht. Im Football läuft dies über sogenannte Try-Outs. Am 28. Januar veranstalten die Lions ihr erstes öffentliche Training in der Soccerworld. Eingeladen ist jeder, der schon einmal gegen das ovale Leder treten wollte.

Interessierte können ab 10 Uhr in der Soccerworld vorbei kommen – Für Obst und Getränke ist gesorgt.