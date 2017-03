Hier werden Kinder vor die Tür gesetzt

Leipzig - In der Leipziger Kita "Kinderland 2000" in der Leonhard-Frank-Straße steht demnächst ein großer Wandel an: Ab Juni dieses Jahres ist die dringend notwendige Bausanierung des Objekts geplant. Ende November wurden die Eltern kurzfristig darüber informiert. Doch auf die gute Nachricht folgte sogleich eine Hiobsbotschaft.