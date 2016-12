Himmelblau gegen Königsblau

Chemnitz – Das neue Jahr startet für die Himmelblauen mit einem Testspiel-Highlight.

Am Samstag, den 14. Januar, kommt der aktuell Bundesliga-Elfte und Europa-League-Teilnehmer FC Schalke 04 nach Chemnitz.

Ab 14 Uhr treffen beide Teams in der community4you ARENA erstmals aufeinander.

Bereits jetzt sind laut CFC über 7.000 Tickets für das Spiel verkauft worden.

Besonders für den Schalker Torhüter Ralf Fährmann dürfte das Spiel in Chemnitz etwas ganz Besonderes werden, von 1998 an spielte er in verschiedenen Jugendmannschaften des CFC bevor er 2003 nach Gelsenkirchen wechselte.

Für beide Mannschaften ist die Partie ein ernsthafter Test in der Vorbereitung für den Liga-Alltag.

Schalke trifft eine Woche später in der Bundesliga auf Ingolstadt, die Himmelblauen begstreiten in Liga 3 eine Woche später in Großaßpach ihr erstes Spiel nach der Winterpause.