Chemnitz – Bei einem verheerenden Wohnungsbrand ist am Samstagmorgen in Schlößchen bei Zschopau ein hoher Schaden entstanden. Das Feuer war gegen 07.30 Uhr in der oberen Etage eines Hauses in der Unteren Hauptstraße ausgebrochen.

Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern des Mehrfamilienhauses.