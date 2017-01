Leipzig – Die Identität der, in einer abgebrannten Baracke gefundenen Leiche ist weiter unklar.

Der leblose Körper war am Donnerstag vergangene Woche bei Löscharbeiten in dem Schuppen am Hauptbahnhof gefunden worden. Die Obduktion ist inzwischen abgeschlossen. Allerdings sind laut Staatsanwaltschaft noch weitere Untersuchungen nötig, um Identität und Todesursache zweifelsfrei klären zu können. Auch die Ermittlungen zur Ursache das Brandes dauern an.