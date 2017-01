Chemnitz – Welchen Herausforderungen sich der Winterdienst bei der derzeitigen Wetterlage Tag für Tag stellen muss, haben wir uns mal genau angesehen.

Wir sind für Sie einen ganzen Morgen mit einem Mitarbeiter des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz in seinem Räumfahrzeug unterwegs gewesen.

Hier schon einmal ein kurzer Einblick in die Arbeit des Winterdienstes. Die komplette Reportage sehen Sie am 04. Februar in Ihrem CHEMNITZ FERNSEHEN.