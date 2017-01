In dieser Kaufhalle gibts noch die Klassiker aus dem Osten

Alle Schauräume sind fertig, und auch die Erklärungstafeln sind angebracht. Am Sonntag öffnet „Die Welt der DDR", wie die Ausstellung von nun an heißt, ihre Türen. Um 10.00 Uhr ist es soweit. Auf über 1.500 Quadratmetern gibt die Schau Einblick in die verschiedensten Alltagswelten des Lebens in der DDR. Ob Wohnzimmer mit klassischer DDR-Schrankwand, Klassenzimmer mit Pionierutensilien, das Interieur einer Kaufhalle, Kinder- und Kitazimmer mit Spielzeug der Zeit, eine Arztpraxis, eine Apotheke, ein Büro eines Kombinates oder Autos und Motorräder - die Ausstellung im Simmel-Center am Albertplatz gibt einen umfassenden Einblick in das Leben im Sozialismus.