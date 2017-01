Intelligente Stromzähler in vielen Haushalten ab sofort Pflicht

Chemnitz, Dresden, Leipzig – Intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, zeigen den tatsächlichen Verbrauch sowie Nutzungszeiten an und übermitteln die Werte automatisch an die Energieversorgungsunternehmen. Das Ablesen, wie bei analogen Stromzählern, ist also nicht mehr notwendig. Ab sofort sind die Smart Meter Pflicht für viele Haushalte.

Moderatorin Madlen Krause hat beim Verbraucherschutz nachgefragt, welche Haushalte dazugehören und was der neue Stromzähler so alles kann.

Weitere Information finden Sie auf der Webseite der Verbraucherzentrale Sachsen.