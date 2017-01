Leipzig – Gespräch mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Heiko Bär der SPD in Leipzig West

Heiko Bär ist Mitglied des Stadtrates und SPD Ortsvereinsvorsitzender in Leipzig West. Meine Kollegin Juliane Nestroi hat sich mit ihm in einem Café in der Leipziger Innenstadt getroffen und wagt mit ihm gemeinsam einen Rückblick auf das vergangene Jahr und auch auf zukünftige Herausforderungen in Grünau.