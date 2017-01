Johann Strauß zu Gast in Leipzig

Leipzig – Auf ihrer Europatour legten die K&K Philharmoniker mit ihrer „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“ einen Stopp in der Messestadt ein. Die Highlights sehen sie am Montagabend in Ihrer Drehscheibe.

© DaCapo/J. Kendlinger

Die Leipziger konnten sogar doppelt in den Genuss der Musik von Johann Strauß kommen. Sowohl um 16 Uhr als auch um 20 Uhr verzauberten die K&K Philharmoniker das Publikum im Gewandhaus mit magischen Klängen. Das Orchester rund um Dirigent Thomas J. Mandl spielte Stücke aus drei Generationen Strauß; der Vater, der Sohn und der Enkel haben alle zum einmaligen Klang beigetragen. Begleitet vom österreichischen K&K Ballett duften die Gäste Walzer, Polka und Reiter-Märsche einer längst vergangenen Epoche erleben. Ein rundum gelungener Abend.

Exklusive Ausschnitte aus dem Programm sehen Sie Montagabend ab 18 Uhr in Ihrer Drehscheibe.