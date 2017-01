Einzigartig in Dresden: In seinem neuen Restaurant kannst du dir sogar dein Lieblingsgericht bestellen!

Dresden - Der Innenausbau in Kastenmeiers Clubrestaurant am Zwinger läuft auf Hochtouren, damit hier ab dem 14. März die ersten Gäste begrüßt werden können. Sonst nur für Clubmitglieder geöffnet, können Dresdner unabhängig von der Mitgliedschaft das neue Restaurant testen. Was genau Gerd Kastenmeier in der Residenz am Zwinger auf die Beine gestellt hat, hat sich Sophia Matthes angeschaut.