Kinder und Jugendliche begrabscht

Niederwiesa – In der Dresdner Straße in Niederwiesa ist es am Samstagabend zu sexuellen Übergriffen von zwei Männern auf zwei Kinder und eine Jugendliche gekommen.

Die beiden Männer (21, 39)waren gegen 18.30 Uhr am Bahnhof auf eine Gruppe Kinder (2×13) und Jugendliche (14) getroffen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat zunächst der 21-Jähige ein 13-jähriges Mädchen und die 14-Jährige unsittlich berührt. Später hielt er das andere 13-jähige Mädchen fest, sodass der 39-Jährige sie wiederum begrapschen konnte.

Die drei Mädchen konnten sich schließlich losreißen und fliehen und alarmierten anschließend die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten konnten den 39-Jährigen in Bahnhofsnähe aufgreifen und wenig später auch den 21-jährigen Tatverdächtigen stellen.

Die polizeilichen Ermittlungen gegen beide dauern an.