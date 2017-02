Kinder und Jugendliche präsentieren ihre Heimat im TdJW

Leipzig – Junge Künstler auf der Bühne, alle berichten über ihre Heimat. Gesungen, gerappt oder in einem Film gezeigt. Im Theaterlabor des Theaters der jungen Welt konnten insgesamt 50 Kinder und Jugendliche in der ersten Ferienwoche ihre künstlerische Seite ausleben. Egal ob das Nachbauen des Heimes oder der literarischen Aufarbeitung, die Eltern staunten nicht schlecht über das können der jungen Schauspieler.

Die Theaterlabore wurden von verschiedenen Stiftungen und Partnern unterstützt und bieten jedes Jahr ein Ferienangebot in den Winterferien für Schauspiel Talentierte und Interessierte.