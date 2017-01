Dresden - In genau einem Monat - am 13. Februar - gedenkt Sachsen wieder der grauenhaften Zerstörung der Landeshauptstadt Dresden im Zweiten Weltkrieg. Und ausgerechnet jetzt läuft in unseren Kinos der deutsche Film „Die Blumen von gestern“ an - Eine Vergangenheitsbewältigungs-Komödie, in der der Dresdner Schauspieler Jan Josef Liefers mitspielt. Natascha Hofmann war am Donnerstagabend bei der Premiere im Programmkino Ost in Dresden dabei.