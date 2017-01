Kostenfalle Wärmeverlust – Mit der Thermographie bares Geld sparen

Bei der Thermographie erfasst eine Kamera dabei die, für das menschliche Auge unsichtbare, Infrarotstrahlung und wandelt diese in ein sichtbares Bild um. Durch die verschiedenen Farben erkennt man leicht die unterschiedlichen Oberflächentemperaturen, damit die Intensität der Wärmestrahlung und dadurch mögliche Schwachstellen an Ihrem Haus (z.B. Aufdecken von Wärmeverlusten, Erkennen von Durchfeuchtungen und Leckagen, Ursachenforschung von Schimmelbildung oder Dokumentation mangelhafter Handwerkerleistungen). Seit 2005 bietet die DREWAG ihren Kunden das Thermografie-Paket im Versorgungsgebiet an. Über 1.500 Thermografie-Untersuchungen wurden seither durchgeführt. Das Thermografie-Paket umfasst 6 kommentierte Aufnahmen des jeweiligen Hauses, eine individuell gedruckte Info-Broschüre, eine CD mit der gesamten Infobroschüre als PDF-Datei sowie Modernisierungstipps für die aufgezeigten Schwachstellen und ein individuelles Auswertegespräch mit unseren Energieberatern im DREWAG-Treff. Jonathan Wosch hat sich bei der Energieberaterin Maria Freier über die besondere Messung schlaugemacht. Mehr dazu erfahrt ihr im Video!