Kreatives Figurentheater im Westflügel

Leipzig – Vom 27.-29. Januar präsentierte der Lindenfels Westflügel Abschlussarbeiten von Studenten verschiedenster Kunsthochschulen. Die „Expeditionen ins junge Figurentheater“ entführten die Zuschauer in andere Welten.

Figurentheater in Perfektion – das konnte man am Wochenende im Lindenfels Westflügel erleben. Das internationale Produktionszentrum für Figurentheater in Lindenau präsentierte die „Expeditionen ins junge Figurentheater“, eine Darbietung von Studenten und Absolventen von Kunsthochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit einer Mischung aus Theaterinszenierungen, Performances, Tanz, Installationen und Musik bewegen sich die Expeditionen über alle Grenzen hinweg und geben Einblicke in die Ideen der kommenden Theatergeneration. Beim Figurentheater wird mit den verschiedensten Materialien gearbeitet, um den Zuschauer in eine andere Welt zu entführen. Die letzte Expedition startet am Sonntagabend um 18 Uhr.