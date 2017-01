Krimiserie „SOKO LEIPZIG“ sucht Schauspieler

Leipzig – Schauspieltalente und -interessierte aufgepasst: Für die Dreharbeiten zur bekannten Krimi-Serie „Soko Leipzig“ werden Komparsen und Kleindarsteller gesucht! Vor allem Männer haben gute Karten.

Der Aufruf stammt von der Agentur Filmgesichter. So werden für die Dreharbeiten über hundert neue Männer gesucht, die sich bereit erklären in kleine Rollen wie Polizist oder SEKler zu schlüpfen. Gesucht werden Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren, aber auch Frauen zwischen 20 und 40 Lenzen.

„Ob groß, klein, dick, dünn, alt, jung, blond, rot- oder schwarzhaarig, Hausfrau, Geschäftsmann, echter Polizist, Punk, Gothic, Student oder Rentner – jeder wird in die Castingagentur aufgenommen“, so die Agentur in ihrer Mitteilung. In der Vergangenheit bestückte die bereits Komprsen für Filme wie Thimm Thaler oder den Hollywood-Blockbuster „Monuments Men“ mit George Clooney und Matt Damon. Interessierte machen sich ein Profil auf der Agentur-Homepage und mit ein bisschen Glück uns aussagekräftigen Fotos könnten schon bald die Dreharbeiten warten.

Komparsen (auch Statisten genannt) sind bei Film- und Fernsehproduktionen meist nur kurz im Bild und haben normalerweise keinen Sprechtext. Die schauspielerischen Anforderungen sind demnach nicht allzu hoch. Dennoch: Jeder Star fing mal klein an und ein spannender Blick hinter die Kulissen bietet ein Komparsenjob genauso wie ein nützliches Taschengeld.